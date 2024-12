Vigili del fuoco in azione . Fiamme in piazza Matteotti, brucia ‘fungo’ riscaldante

Prende fuoco un ‘fungo’ usato per riscaldare gli avventori seduti ai tavolini all’aperto del Caffè Bologna. Attimi di paura ieri in piazza Matteotti intorno alle 11.30, ma tutto si è risolto rapidamente senza alcuna conseguenza.

Secondo quanto ricostruito nella giornata ieri, una fiammata si è sprigionata probabilmente per un malfunzionamento del dispositivo per esterni alimentato da una bombola di gas e che si trovava all’esterno del Caffè Bologna, affacciato sulla piazza con diversi tavolini all’aperto. Alcuni clienti se ne sono accorti e hanno avvertito il personale del bar, che visto quello che stava succedendo ha subito chiamato i vigili del fuoco.

I clienti e i passanti – tanti in quell’ora impegnati nello shopping natalizio – si sono subito allontanati mentre il ‘fungo’ riscaldante veniva avvolto dalle fiamme, con un bel po’ di fumo che si è sparso in piazza.

Sul posto sono arrivati in pochissimo tempo i carabinieri della Compagnia di Imola e subito dopo i vigili del fuoco che sono entrati in piazza con l’autopompa e rapidamente si sono messi al lavoro per spegnere il principio d’incendio. Davanti a diverse persone, tenuta comunque a debita distanza per motivi di sicurezza hanno spento le fiamme con l’acqua. Un intervento che ovviamente, visto il punto in cui è avvenuto, è stato visto da moltissime persone e sui social sono circolate diverse foto e video di quanto accaduto.

Non ci sono stati feriti e non si sono registrati danni agli arredi del bar o al portico.

Dopo l’intervento e il sopralluogo dei vigili del fuoco – l’intervento è durato complessivamente circa un’ora – il caffè Bologna ha ripreso la sua normale attività. Da accertare le cause esatte del principio d’incendio.

