Violenza sulle donne e diritti, dialogo con trecento studenti

Oltre trecento studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado (ex medie) hanno dialogato venerdì scorso al teatro comunale dell’Osservanza con la senatrice Cecilia D’Elia Riviello, autrice del libro ‘Nina e i diritti delle donne’.

"Un dialogo e un confronto sui diritti, sulla libertà di scelta, sul rispetto, sul consenso per costruire giorno dopo giorno quel cambiamento culturale necessario – sottolineano dal Comune – per rimuovere alla base i presupposti della violenza sulle donne, un cambiamento che può essere fatto solo insieme". L’iniziativa è inserita nel calendario delle celebrazioni in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione. "Attraverso le pagine del libro emerge la storia delle donne che partecipando attivamente alla Resistenza hanno guadagnato sul campo il diritto ad avere uno spazio politico – proseguono dal Municipio –, a partire dalle donne della costituente che proprio con la Costituzione hanno posto le basi per una società più libera e più giusta, per tutte e per tutti".

L’evento ha aperto ‘Questioni di genere’, la rassegna che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze e il superamento degli stereotipi di genere. La rassegna è realizzata dal Comune in collaborazione con il Ceas e con il supporto della libreria ‘Il Mosaico’.