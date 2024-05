Possibile che il Comune di Bologna non invii con un certo anticipo la cartella per il pagamento della TARI? Se va bene forse ti arriva gli ultimi giorni di giugno. La prima rata dell'imposta scade il 30 giugno. Telefonando agli uffici comunali gli addetti non sanno dire se arriverà o meno,ti informano che sono state spedite tutte.

Armando Palmia