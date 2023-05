Politici condannati, servono punizioni esemplari

Se Marco Monari, ex capogruppo Pd in regione condannato per peculato a 4 anni e 5 mesi e finito in carcere, ha restituito il maltolto e non farà più politica certo è sulla via della redenzione. Ritengo però che un breve periodo in carcere più un periodo di pena alternativa possa essere educativo per lui e per gli altri. È un reato assai diffuso, per una esponente di Forza Italia è stata appena chiesta una condanna per corruzione, false fatture e truffa alla Ue. Evidentemente la casta si ritiene immune alla legge. Vedi Formigoni per esempio. Una punizione non solo teorica può fungere da deterrente, credo.

Claudio Biasi