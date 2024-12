A Capodanno "La notte vola" tra fuochi d’artificio e dj set

A Recanati le festività natalizie proseguono con un brindisi che ha coinvolto i dipendenti comunali e le loro famiglie. L’evento, svoltosi nella sala consiliare del municipio, è stato un momento di convivialità e ringraziamento per il lavoro svolto durante l’anno. Il sindaco Emanuele Pepa e gli amministratori hanno sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, augurando a tutti buone feste. L’incontro, arricchito dalla performance del violinista Marco Santini, è stato interamente finanziato grazie alle indennità degli assessori a sottolineare il valore simbolico dell’iniziativa.

In vista della conclusione dell’anno, l’attenzione è ora rivolta alla festa di San Silvestro che promette di chiudere in bellezza il 2024. La serata, dal titolo "La notte vola (Buon anno Recanati)", prevede musica dal vivo in piazza Giacomo Leopardi dove è stato allestito un palco per le esibizioni di artisti locali e ospiti speciali. La festa inizierà alle 22:30 con il duo crossover Operapop, composto dal soprano Francesca Carli e dal tenore Enrico Giovagnoli. Seguirà l’esibizione di Son Pascal, artista noto per le sue hit pop in Kazakistan. Ad accompagnare la serata, verso la mezzanotte, sarà una band diretta da Davide Di Gregorio, polistrumentista e arrangiatore di Rai e Mediaset, composta da cinque musicisti e quattro vocalist. Il momento clou sarà il countdown di mezzanotte, seguito da spettacolari fuochi pirotecnici sopra il Palazzo Comunale, illuminato dalle luminarie natalizie. Dopo i fuochi, un doppio dj set con Luca Montenovo e dj Embry farà ballare i partecipanti fino alle due del mattino.

"Un momento di aggregazione in attesa del nuovo anno, un momento di condivisione importante per tutti i cittadini recanatesi che parteciperanno ai festeggiamenti. Vogliamo unire la cittadinanza sotto il segno dello spettacolo ed abbiamo pensato ad una scaletta che possa accontentare le diverse fasce di pubblico che arriveranno in piazza per aspettare il 2025", ha sottolineato Ettore Pelati, assessore alla Cultura e turismo. "La notte vola" sarà una serata pensata per regalare un po’ di meritata serenità, in tempi complessi come quelli attuali.

Antonio Tubaldi