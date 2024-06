A teatro con l’Aido. Solidarietà e risate

A teatro con l’Aido. È in programma questa sera (21.15), al Teatro delle Logge di Montecosaro, la serata a cura dell’associazione dei donatori di organi, gruppo intercomunale Civitanova-Montecosaro. Gli spettatori assisteranno a "C’è mancato poco!", una commedia dialettale della compagnia "Gli sfiguranti de Montesanto", per un appuntamento a offerta libera fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al numero 338 7735229. È l’ennesima iniziativa organizzata dal sodalizio presieduto da Giulio Fofi. Il gruppo è infatti reduce dai "Giovedì dell’Aido’, che nella sala don Lino Ramini di via del Timone, a Civitanova, hanno visto tante persone partecipare con grande interesse alle lezioni degli esperti: hanno relazionato, rispettivamente, la naturopata Manuela Micucci, su "Prevenzione ed educazione alla salute"; il dermatologo Giuseppe Centanni, su "Prevenzione in dermatologia"; e il primario del reparto di allergologia dell’ospedale cittadino, Stefano Pucci. Quest’ultimo ha tenuto un focus sulle allergologie. In ultimo, l’Aido Civitanova-Montecosaro ha preso parte alla Corsa dei quartieri, essendo una delle realtà cui devolvere il ricavato della lotteria di beneficienza. Numerosi anche i banchetti informativi allestiti nel tempo, attraverso i quali i volontari si sono impegnati a informare i cittadini sull’importanza del dono degli organi. In prospettiva, l’idea di organizzare una cena sociale e un concerto con il maestro Alfredo Sorichetti, ma in questi casi le date sono ancora da definire.