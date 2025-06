"A tu per tu con i ladri, messi in fuga urlando"

Faccia a faccia, o quasi, con i malviventi. Sono stati minuti non privi di apprensione e paura quelli passati ieri da una cittadina morrovallese, Maria Clara Ruani, che poco prima di mezzogiorno ha avuto la spiacevole visita di una banda di soggetti non identificati che hanno tentato di introdursi all’interno della sua abitazione in via Dante Alighieri a Morrovalle.

"Un gruppo – ha raccontato via social, con l’invito a fare attenzione a movimenti sospetti – con una macchina Mercedes nera ha divelto il cancello di casa mia, aperto il giusto per passarci, è entrato, arrivando fin sotto alle scale. Ho le scale esterne per salire nel mio appartamento. Mi sono accorta perché sentendo abbaiare i cani sono uscita sul balcone, e mi sono trovata questi soggetti in fondo alle scale: uno aveva il passamontagna con altri quattro, uno ovviamente era rimasto in macchina a fare da palo".

A sorprendere inoltre è stato l’orario in cui si è consumato il tentativo di effrazione, fortunatamente non andato a segno, ovvero in pieno giorno.

Ecco allora l’appello a stare in guardia. "Mi sono messa ad urlare all’impazzata – ha aggiunto nel racconto – chiedendo aiuto e fortunatamente sono fuggiti, salendo in macchina e scappando in direzione di Trodica. La paura è stata tantissima, soprattutto per l’orario e perché ero sola in casa. Quindi attenzione, magari anche a quest’auto di cui non ho fatto in tempo a prendere tutta la targa. Ovviamente ho avvisato le forze dell’ordine e provvederò a formalizzare l’accaduto".

Diego Pierluigi