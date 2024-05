Abbattimento ex scuola di piazza Douhet. Flash mob per dire no

Un flash mob per dire no all’abbattimento dell’ex scuola elementare di piazza Douhet, a Porto Potenza. È quanto hanno organizzato alcuni cittadini per nulla d’accordo sul progetto avviato dal Comune, che vuole demolire il plesso scolastico per farci al suo posto un parcheggio, e riqualificare solo la vecchia palestra. L’appuntamento sarà per domenica, alle 11, davanti all’edificio. "Le ruspe continuano a lavorare ma noi vorremmo che fosse chiara la contrarietà di tanti cittadini alla scelta di abbattere la ex scuola elementare – dice Silvia Riccobelli, una delle promotrici della manifesta –. Sono 10mila gli abitanti di Porto Potenza e non c’è nessun centro civico per le associazioni, gli anziani e i ragazzi adolescenti. Servono spazi per una sala prove, una sala studio per i tanti liceali e universitari, uno spazio dove pensare di collocare servizi alla persona, un ritrovo diurno per gli anziani soli, un informagiovani o una guardia medica. E poi sala lettura e spazi per esposizioni e conferenze, un luogo da sentire "casa" per tutti i potentini". Oltre a ciò, Riccobelli sottolinea ancora. "Gli altri Comuni hanno fatto delle ex scuole un centro civico: perché noi no? Dobbiamo far sentire che questa esigenza non è stata considerata e che i parcheggi vanno fatti altrove – aggiunge lei –, non al centro di piazza Douhet, per portare smog nei giardini".