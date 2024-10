Addio a Gasparroni. la sua edicola un punto di riferimento

A 88 anni si è spento Ulderico Gasparroni, volto molto noto in città perché per decenni ha gestito insieme alla moglie Oceania la tabaccheria-edicola di piazza XX Settembre.

Da tempo quell’attività è passata di mano, dopo che i due si sono ritirati per godersi la pensione e la famiglia, ma dietro quel bancone sono stati punto di riferimento per tanti civitanovesi, che lì facevano tappa fissa per acquistare quotidiani, riviste, sigarette, marche da bollo, e anche per tentare la fortuna al Lotto. Data la vicinanza con il municipio era frequente che varcassero quella soglia anche politici e amministratori, ed erano momenti in cui dovevano affrontare Oceania e i clienti che spiattellavano loro in faccia, foss’anche il sindaco in persona, quello che non andava in città. Anche per questo la tabaccheria è stata sempre un punto di riferimento per tanti incontri e chiacchierate.

Quando è arrivato il tempo di ritirarsi, Ulderico e Oceania hanno ceduto l’attività e si sono dedicati a figli e nipoti. Gli ultimi anni di Ulderico sono stati però segnati dalla malattia, che ha affrontato con i familiari sempre accanto. Lunedì pomeriggio si è spento. Lascia la moglie, i figli Monica e Gianni, i nipoti, la nuora e il genero, e i tantissimi familiari e amici di una vita. Questa mattina sarà celebrato il funerale, alle 10, nella chiesa di San Pietro.