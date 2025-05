"Sicurezza nei cantieri del cratere"

"Nel cratere 2016 stiamo costruendo un modello che parla a tutta l’Italia per favorire la sicurezza e la trasparenza dei cantieri edili, attraverso la digitalizzazione dei processi. Al teatro Lauro Rossi di Macerata abbiamo approfondito questi temi. Insieme al governo, al presidente Acquaroli, all’Usr, ai sindacati e alle associazioni di categoria, stiamo portando avanti un investimento straordinario: 28 miliardi per la rinascita dell’Appennino centrale." Così il commissario Guido Castelli al convegno "Quale ricostruzione? Il ruolo strategico del settore delle costruzioni nello sviluppo socioeconomico dell’area del cratere", organizzato da Feneal Uil Marche con il patrocinio del Comune, il cui saluto è stato portato dal vicesindaco Francesca D’Alessandro. Presenti anche il prefetto Isabella Fusiello e il vescovo Nazzareno Marconi. "L’approccio strategico adottato in questi anni e gli enormi sforzi fatti per la ricostruzione – ha aggiunto il governatore Francesco Acquaroli – stanno sortendo i loro effetti perché frutto di una strategia condivisa: la vita nel nostro meraviglioso entroterra non deve essere in alcun modo percepita come di "serie B". Non servono politiche di assistenzialismo ma di investimenti e di visione a lungo termine". "In questo cratere non ci sono stati infortuni gravi o morti – ha detto il segretario generale Feneal Uil Vito Panzarella – eppure questa piaga, il cui conto si aggiorna praticamente ogni giorno, si può combattere solo se si ragiona tutti insieme e grazie ad efficaci novità come il badge di cantiere e la congruità sisma: queste buone pratiche introdotte nel cratere possono essere esportate anche al resto del comparto edile". Tra le criticità rilevate nei cantieri la diversità di lingua e di cultura della sicurezza e quindi fondamentali sono i corsi di lingua con aule di formazione anche all’interno dei campi base da Feneal Uil Marche più volte richiesti.