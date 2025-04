Addio a Luciano. Pennacchioni

Luciano Pennacchioni, figura molto conosciuta a Recanati per il suo carattere singolare, è scomparso ieri all’età di 67 anni, a pochi giorni dalla morte della moglie Nadiya. Pennacchioni si è sempre distinto per la sua tenacia e l’incredibile dedizione con cui ha perseguito le battaglie personali e sociali, tra cui spiccava quella per la regolarità della segnaletica stradale. Un tema che, grazie alla sua conoscenza dettagliata del codice della strada, lo ha portato a segnalare spesso alla polizia municipale a al sindaco la presenza di dossi e segnali non visibili, posti erroneamente o addirittura irregolari.

Viveva in una casa popolare, prima nel complesso di Villa Colloredo Mels, poi a Castelnuovo e ultimamente a Villa Teresa. Ultimamente le sue cattive condizioni di salute e quelle della moglie lo aveva portato a essere meno presente in città che era solito attraversare a piedi fermandosi a parlare con i conoscenti. Dopo un periodo di degenza, nei giorni scorsi era stato ricoverato all’ospedale Villa Pini di Civitanova, dove l’altra sera è venuto a mancare. La notizia è stata data dai figli Alessia e Tommaso e dalla sorella Daniela.

Il funerale si terrà oggi alle 15, nella chiesa di Cristo Redentore; la camera mortuaria è stata allestita nella clinica Villa dei Pini.