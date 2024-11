Addio alla dottoressa Procacci. Era il nuovo medico di famiglia

È morta la dottoressa Clara Procacci, medico di medicina generale in servizio a Montecosaro. Aveva 54 anni ed era originaria di Teramo, e da poche settimane aveva preso servizio all’ambulatorio che prima era stato del dottor Francesco Marangoni, nei pressi della stazione. La dottoressa, che aveva lavorato già in provincia e nel Fermano, si è spenta mercoledì all’ospedale Mazzini di Teramo e ieri, nella stessa città abruzzese, si è tenuto il funerale. Procacci lascia il marito e tre figli.

Sono tanti i montecosaresi che erano pazienti nel suo ambulatorio e che ora restano privi del servizio. Infatti, non ci sono medici di base disponibili a sostituirla e l’unica soluzione possibile al momento è rappresentata dal cambio di medico, effettuabile online o agli sportelli dei poliambulatori distrettuali. Questo il comunicato diffuso dall’Ast Macerata sulla scomparsa del medico. "Con profondo sgomento apprendiamo del decesso della dottoressa Clara Procacci. Nell’esprimere sincere condoglianze, si invitano gli assistiti a effettuare una nuova scelta del medico con una delle seguenti modalità: agli sportelli front-office dei poliambulatori distrettuali, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale; online tramite Spid, Cie, Cns, collegandosi al link https://serviziweb.asur.marche.it/cambiomedico/" .

La sindaca di Montecosaro Lorella Cardinali ha aggiunto altre importanti informazioni. "Ho sentito il direttore del dipartimento di Civitanova, il quale mi ha informato che in questo momento non ci sono medici disponibili per una sostituzione. Si stanno attivando, ma non possono fornire dati sui tempi. Consiglio vivamente di richiedere un nuovo medico seguendo le istruzioni fornite dall’azienda sanitaria. I poliambulatori sono a Civitanova in via Abruzzo 62, e a Trodica di Morrovalle in via Tiziano 1. Per conoscere i medici che hanno capienza, potete consultare la pagina https://serviziweb.asur.marche.it/mmgpls/index.php, cercando i nomi con bandierina verde". La sindaca ha quindi espresso il cordoglio nei confronti dei familiari della dottoressa Procacci.

Francesco Rossetti