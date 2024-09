Ai domiciliari con la droga. Finisce in carcere un 48enne

Si trovava ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma è scattato l’allarme per un suo presunto allontanamento. Di nuovo arrestato un uomo di 46 anni, Riccardo Bartolini, già finito nei guai appena due settimane fa per droga. Questa volta il 46enne è stato trovato in possesso di oltre 38 grammi di droga, tra cocaina ed eroina. I finanzieri della Compagnia di Civitanova si sono attivati l’altro ieri per l’allarme scattato in seguito al presunto allontanamento del quarantaseienne, che stava scontando gli arresti domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di droga in seguito ad un controllo avvenuto prima in auto (con lui c’erano altre due persone) e poi in casa.

La prima settimana di settembre, infatti, l’uomo era stato trovato in possesso di circa 800 grammi di hashish e 50 di cocaina.

Le Fiamme Gialle, dopo la segnalazione, si sono immediatamente recate nell’abitazione dell’uomo, a Montecosaro, trovando tracce di sostanza stupefacente.

Da qui è scattata una perquisizione più approfondita. Grazie anche al fiuto del cane anti-droga, sono stati rinvenuti dai finanzieri, complessivamente, 2,30 grammi di eroina e 36 grammi di cocaina, che si trovavano custoditi in piccoli involucri, nascosti all’interno dell’abitazione.

L’uomo, a quel punto, è stato nuovamente arrestato.

Ieri in tribunale, a Macerata, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. Il quarantaseienne è difeso dall’avvocato Michela Romagnoli. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni, che ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare in carcere, come chiesto dal pm Vincenzo Carusi.

c. m.