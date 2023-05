Aizza la capra contro il fratello: degenera una lite familiare, restano feriti il minore e la madre

Hanno cominciato a litigare fra fratelli e, alla fine, uno dei due ha aizzato contro l’altro la loro capra. Questo il singolare episodio che è avvenuto ieri mattina, a Potenza Picena, ed ha richiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri. La lite si è accesa intorno alle 10 nell’abitazione di campagna dove vivono i due fratelli, nella frazione di Montecanepino. Non si sa bene per quali motivi, ma fra i due è dapprima nata una discussione animata che poi è degenerata. E presto il fratello maggiore, di 55 anni, ha così incitato la loro grossa capra ad accanirsi contro quello minore. A un certo punto, ha cercato di mettersi in mezzo la madre dei due fratelli (di circa 80 anni) per tentare di placare gli animi, però inutilmente, perché i suoi figli hanno continuato a bisticciare tra loro con reciproche promesse di darsele di santa ragione. Quindi, sono stati allertati i carabinieri della caserma di Potenza Picena, arrivati con una pattuglia. Sul posto pure gli operatori sanitari, giunti con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza e quella medicalizzata da Recanati. Morale della favola: il personale del 118 ha caricato in ambulanza il fratello più piccolo e la madre, che sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, per accertamenti.