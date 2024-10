Al via la rassegna Perugini: "Proposte di alto livello"

La 56ª rassegna teatrale "Angelo Perugini" prenderà il via il 19 ottobre al teatro Lauro Rossi. Organizzata dal Comune con la collaborazione del teatro Oreste Calabresi e la compagnia Andrea Caldarelli, la rassegna prevede otto spettacoli di compagnie nazionali non professionistiche, selezionate dal comitato organizzatore tra 90 proposte pervenute. Gli appuntamenti saranno, dopo l’apertura con "La cena dei cretini" della compagnia filarmonico-drammatica Caldarelli, il 27 ottobre, il 3 novembre, il 10, il 24 e l’1, il 15 e il 22 dicembre, sempre nel pomeriggio al Lauro Rossi. A presentare la rassegna sono stati, con l’assessore Katuscia Cassetta, Paola Cosimi della compagnia Caldarelli e Claudio Sagretti per la Calabresi. "Una rassegna storica per la città, ma che propone compagnie di grande livello e qualità – ha detto Cassetta –, le compagnie provengono da tutta Italia e la premiazione è un vero e proprio riconoscimento". Nell’ultimo episodio della rassegna, il 22 dicembre, prima dello spettacolo conclusivo della Oreste Calabresi verrà decretato uno spettacolo vincitore. A contendersi il premio saranno tutte le compagnie partecipanti a esclusione delle due maceratesi. Il 27 ottobre arriverà la compagnia fiorentina Seconda volta con "Quando vengono i vicini"; il 3 novembre toccherà alla compagnia Degli evasi con "Chi ha paura di Virginia Woolf"; il 10, la Graticci, compagnia veronese, porterà "Il teatro comico di Goldoni".

Il 24 novembre sarà la volta della compagnia Media musical, che proporrà "Sabato, domenica e lunedì" di Eduardo De Filippo; l’1 dicembre salirà sul palco la compagnia trentina G.a.d. con "Volpone", mentre il 15 la compagnia Le colonne proporrà "Diecigiugnoventiquattro", che tratta gli ultimi giorni di vita di Giacomo Matteotti. Si chiuderà con lo spettacolo "Il cappello di carta" della compagnia Calabresi. "Il palco del Lauro Rossi è ambito, come testimoniano le numerose proposte pervenute e selezionate – ha detto Paola Cosimi –, il teatro è amatoriale ma la proposta di qualità davvero elevata". Claudio Sagretti infatti specifica che "molte hanno un livello professionistico, ma non avendo fondi si autogestiscono con le loro produzioni". I prezzi dei biglietti sono tra i 10 e i 12 euro, mentre gli abbonamenti per tutta la rassegna, con sconti per over e studenti, tra i 60 e i 70 euro. Una buona proposta per spettacoli di qualità.