Alberi abbattuti, arriva la maxi multa

A fine anno hanno fatto un po’ di pulizia nei cassetti e, su richiesta della stazione carabinieri forestali di Recanati l’ufficio tecnico comunale si è accorto che era ancora da concludere l’iter di una vecchia sanzione amministrativa, risalente al novembre 2018. Allora i forestali avevano accertato che D. P. e la sua azienda avevano abbattuto due esemplari di quercus pubescen e cinque di ulmus minor, entrambe specie protette, avevano menomato altre due piante protette e tagliato le brache principali ad altre due querce, interventi questi ultimi eseguiti senza alcuna autorizzazione. A suo tempo l’avvocato dei trasgressori aveva anche inviato una memoria scritta difensiva con la quale chiedeva di revocare la sanzione amministrativa apportando giustificazioni per quanto accaduto. I carabinieri forestali però avevano contestato tali giustificazioni, non ritenendo di poter annullare la sanzione amministrativa. Siamo al marzo del 2019 e la pratica stranamente cade nel dimenticatoio. In questi giorni, nelle classiche pulizie di fine anno, è rispuntata fuori e per il recanatese e la sua azienda, invece di Babbo Natale e dei suoi regali, è arrivata puntuale la richiesta di pagamento della sanzione che ammonta a ben 8.766. Nell’ordinanza del dirigente dell’Ufficio tecnico si precisa che è stata quantificata in forma ridotta.