Alberi in dono dal Lions Club

Il Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero ha donato quattro alberi al Comune di Potenza Picena, con una iniziativa che rientra nella campagna di sensibilizzazione "Tre alberi per salvare il pianeta". La consegna degli arbusti è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Noemi Tartabini, del neo assessore con delega all’ambiente Salvatore Palmiero, del presidente dei Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero Marco Paniconi e del membro del direttivo Francesco Forti. Gli alberi sono stati piantati in via Vittorio Veneto. Il Comune ha voluto ringraziare pubblicamente l’associazione con un post sulla pagina ufficiale Facebook.