Albero a rischio e tombini saltati

Disagi anche a Corridonia dove lunedì in tarda serata è entrata in azione la Protezione civile che ha provveduto a mettere in sicurezza le criticità, prima di partire per Sforzacosta. A monitorare la situazione è stato il sindaco Giuliana Giampaoli. "Protezione civile e operai del Comune sono intervenuti per scongiurare il rischio di caduta di un albero a Colbuccaro – ha spiegato – si registrano alcuni altri interventi per tombini saltati e riposizionati in via Grazie, chiaramente sono sotto osservazione anche i corsi d’acqua".