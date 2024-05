Alessio Vita ancora in campo: "Esperienza ed entusiasmo a servizio del bene pubblico"

Dieci candidati consiglieri e un unico obiettivo: il futuro di Belforte del Chienti. Così il sindaco uscente Alessio Vita ha presentato la squadra che lo sosterrà alle amministrative l’8 e 9 giugno. "Il gruppo unisce l’esperienza di chi ha lavorato insieme a noi in questi cinque anni – dice Alessio Vita – con l’entusiasmo di coloro che hanno deciso di mettere per la prima volta il loro impegno al servizio del bene pubblico. Il risultato è una squadra dove donne e uomini di tutte le età guardano al futuro, mossi tutti da un unico motore, che è l’amore per la nostra Belforte. Una squadra votata alle competenze: vi sono imprenditori, professionisti, c’è chi ricopre o ha ricoperto ruoli apicali nel settore scolastico, impiegati comunali. Ognuno potrà mettere le proprie competenze al servizio del paese". La lista "Belforte Obiettivo Comune" è formata da Elio Carfagna, Claudio Cipollari (assessore in carica), Sara Francesconi, Simone Innamorati, Mariella Migliorelli (vicesindaco in carica) Catia Mizioli, Luca Pierluigi, Mario Quacquarini (consigliere in carica), Carlo Santini e Antonella Sciamanna. Una squadra che tocca fasce d’età differenti e rappresenta i diversi quartieri di cui Belforte si compone. "Un vasto territorio – prosegue Vita – ha bisogno di persone che ne conoscano valori e criticità, così da poter pensare insieme a quale strategia attuare per continuare, se i cittadini lo vorranno, a costruire la Belforte del futuro". Un altro punto di forza sottolineato dai promotori della lista è la sinergia tra alcuni amministratori ancora in carica e altri che sono pronti a farne parte. Nelle prossime settimane il candidato sindaco incontrerà i cittadini con "Chiacchiere da bar": aperitivi offerti nei locali del paese che saranno occasione di confronto con i cittadini su idee e progetti.

m. g.