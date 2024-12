Alfieri va in gol dalla bandierina. La Recanatese torna a respirare

RECANATESE (4-4-2): Palombo 7; Esposito 6,5, Hutsol 6,5, Colarelli 6, Galdean 6; Allegretti 6 (23’ st Galdo sv), Hysaj 6 (33’ st Mariani sv), Zammarchi 6, Biaggi 6 (23’ st Camara 6); Diakhate 7 (23’ st Traini 6), Ricci 6,5 (45’ st Ndao sv). All. Mosconi 6.

RECANATESE (4-4-2): Del Bello 6,5; Mordini 6, Alfieri 7,5, Ferrante 6, Cusumano 6; Canonici 6,5 (23’ st Pepa 6), D’Angelo 5 (25’ st Pierfederici 6), Ferrante 6,5, Raparo 6; Bellusci 6,5, Spagna 6,5 (23’ st Gomez 6). All. Bilò 7.

Arbitro: Colazzo di Casarano 6 (Pone–Pepe).

Rete: 56’ Alfieri.

Note: al 34’ il Recanatese fallisce un rigore con D’Angelo (parata di Palombo). Ammoniti Zammarchi e Galdo (T); Cusumano, Canonici, D’Angelo e Raparo (R).

La Racanatese espugna lo stadio ‘Cannarsa’ di Termoli, battendo i giallorossi molisani che da una decina di giorni hanno ricominciato un nuovo corso societario e tecnico con l’avvento in panchina di mister Mosconi. A decidere il match, in favore dei leopardiani, è stato Alfieri al minuto 56. Secondo successo consecutivo per i marchigiani allenati da Bilò e settimo risultato utile consecutivo dopo i cinque pareggi, che hanno preceduto questo doppio successo contro Civitanovese e Termoli. Il primo tempo scorre via senza troppe emozioni e la prima occasione degna di nota si registra al minuto 21, quando Spagna prova il tiro con la sfera che si spegne, di poco, sul fondo. Al 32’ Esposito atterra Spagna in piena area di rigore. Per il direttore di gara, Colazzo della sezione di Casarano, ben posizionato, non ci sono dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri va l’ex D’Angelo, fischiato dal pubblico molisano, ipnotizzato dall’estremo difensore Palumbo, abile a bloccare la conclusione centrale. Sfuma questa grande occasione per la Recanatese. Il Termoli prova a reagire e si vede al minuto 37, quando Ricci recupera il pallone e serve Diakhate, che fallisce l’appuntamento con il gol da comoda posizione. Conclusione murata da Bellusci.

La Recanatese passa in vantaggio, segnando il gol-partita, al minuto 56: Alfieri trova il tiro della domenica e centra il bersaglio grosso direttamente dalla bandierina. È il gol che varrà i tre punti. Alfieri, dopo tre giri di lancette, solo per poco, sfiora una clamorosa doppietta direttamente da calcio d’angolo. Questa volta la conclusione si spegne alta d’un soffio. Al 79’ è Galdo a mandare sul fondo; mentre, al minuto 86 il Termoli getta alle ortiche la possibile chance del pareggio. Colarelli è abile a rubare palla nella difesa leopardiana, prima di entrare in area di rigore. A tu per tu con Del Bello, il diagonale si spegne a lato di qualche centimetro. I tre punti vanno alla Recanatese, che stacca in classifica proprio il Termoli, salendo a quota 20. Ora, la sosta natalizia: si torna in campo domenica 5 gennaio. La Recanatese, nella prima di ritorno, andrà a far visita alla Fermana; per il Termoli, invece, sfida casalinga al Notaresco.