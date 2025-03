Allergie, un luminare a fianco del reparto

Il professor Antonino Romano a disposizione dell’ospedale cittadino. Grazie a un progetto in collaborazione con l’associazione "Noi allergici" e finanziato dal Banco Marchigiano il professor Romano, esperto di fama mondiale nelle allergie causate da farmaci, collaborerà nei prossimi mesi con il reparto di allergologia. In particolare sono previsti dei webinar, nei quali i professionisti sanitari potranno discutere con il professor Romano di casi di elevata complessità e dei percorsi diagnostici da attuare. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala conferenza del Banco Marchigiano. "Avere al nostro fianco un professionista del genere cambia tutto – ha detto il dottor Stefano Pucci, responsabile del reparto di allergologia dell’ospedale –. I webinar avranno vantaggi soprattutto sui pazienti affetti da importanti patologie allergiche, che non solo li espongono a gravi rischi, ma che quasi sempre impediscono loro di sottoporsi a percorsi terapeutici, trattamenti chemioterapici o altri trattamenti che richiedono l’assunzione per esempio di antibiotici, oppure di effettuare esami strumentali come quelli che prevedono l’utilizzo di mezzi di contrasto". Pucci ha poi comunicato alcuni dati della unità operativa di allergologia civitanovese. "Nel 2024 sono state effettuate circa 900 visite per allergie da farmaci e quasi 200 consulenze interne (194) tra reparti per questo genere di problemi. Gestiamo una media di circa 60 pazienti al giorno". Numeri che rendono l’idea di quanto siano importanti progetti come questi.

"Da medico – ha dichiarato il direttore dell’Ast 3 Alessandro Marini – gestire un paziente in choc anafilattico è una esperienza che ti resta impressa". "Nostro obiettivo è essere vicini e tutelare i pazienti con allergopatie attraverso virtuose collaborazioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale" ha detto Stefano Torresi, presidente dell’associazione "Noi allergici". "Rinnoviamo il nostro sostegno alla sanità territoriale, nello specifico all’allergologia e a Noi Allergici – ha detto il presidente del Banco Marchigiano Sandro Palombini, al fianco del vice presidente Marco Bindelli e del direttore generale Massimo Tombolini –, si tratta di sanità che funziona e che risponde alle crescenti richieste da parte della popolazione per patologie in aumento".

Francesco Rossetti