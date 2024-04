Angeletti: "Un centro studi dedicato a Lino Liviabella"

Un centro studi da dedicare a Lino Liviabella: a questo stanno pensando gli organizzatori della rassegna "Lino Liviabella: un gigante del ‘900" promossa dall’associazione Ut-Re-Mi Aps, grazie al bando della Regione per il sostegno dei progetti speciali presentati dai soggetti del Fus. "Dal confronto con studiosi e docenti che abbiamo avuto il piacere di ospitare, sono emerse tante idee da sviluppare per far crescere la conoscenza di questo musicista", spiega Adamo Angeletti, che ha curato l’iniziativa insieme a Silvia Santarelli per rendere omaggio al compositore maceratese. Ben 13 concerti, conferenze e incontri hanno animato vari spazi della città, anche in collaborazione con l’Università. Sono stati ospiti musicisti quali Hans Liviabella, nipote di Lino, Gianluca Angelillo, Anna Serova, Adamo Angeletti, l’orchestra Unimc diretta da Matteo Torresetti, il soprano Emanuela Torresi e il mezzo soprano Mariangela Marini. I concerti hanno visto la partecipazione di docenti della Scuola di musica Scodanibbio: Lorenzo Chiacchiera, Elena Marchetti, Valentina Verzola, Giacomo Gradozzi, Vincenzo Ruggiero, Margherita Martellini, Samuele Ricci, con gli ospiti esterni Chiara Marangoni, Sonia Breval e i gruppi corali: "Quam pulchra es", e "Lumos vocal Ensemble". Tra i relatori, anche Romano Ruffini, Paolo Peretti e Giuseppe Luppino.