Approvati i progetti per due caserme dell’Arma. Camerino aspetta ancora il via al cantiere

La conferenza di servizi speciale ha approvato i progetti per l’intervento di demolizione e ricostruzione della caserma del Nucleo carabinieri Parco di Ussita e per la realizzazione della nuova caserma del reparto carabinieri Parco nazionale Monti Sibillini nel Comune di Visso. Per quanto riguarda la prima opera, il costo è di 3 milioni 355.139 euro, mentre per la seconda di 4 milioni 238.123 euro.

"L’Arma si conferma, ancora una volta, una presenza determinante nelle zone dell’Appennino centrale dove c’è sempre bisogno di quella presenza dello Stato che garantisce legalità e sicurezza – sottolinea il commissario Guido Castelli –. Nelle Marche ci sono 19 interventi in corso finanziati per mezzo dell’ordinanza speciale 27 del 2021 e l’ordinanza speciale 69 del 2023, per un totale di circa 108 milioni di euro. Questi risultati e questa accelerazione sono frutto di un intenso lavoro sinergico, che è fondamentale per la rinascita dei nostri territori e, insieme ai carabinieri e al Demanio, abbiamo l’obiettivo di velocizzare i lavori per fornire strutture sicure ed efficienti".

La scorsa settimana il Sindacato italiano militari carabinieri Marche ha sollevato la questione della caserma di Camerino: a nove anni dal sisma, il progetto è pronto ma il cantiere non è mai partito.