’Aquiloniamo’ e il mercatino animano la città

di Giorgio Giannaccini

Non ha per nulla deluso e anzi ha visto tante presenze la seconda edizione di "Aquiloniamo-La festa degli aquiloni", andata in scena ieri mattina, a Porto Recanati, tra largo Porto Giulio e il lungomare Lepanto. Il tutto vedeva l’organizzazione della ditta Mylove Eventi, con il patrocinio del Comune rivierasco. Centinaia di persone e bambini non si sono voluti perdere fin dalla mattinata la manifestazione, che ha visto protagonisti diversi aquilonisti provenienti dalle nostre zone ma anche da ogni angolo d’Italia. In spiaggia, tra l’altro, è stato fatto un laboratorio proprio per i più piccoli, in modo da insegnare a loro come creare e disegnare un aquilone. Tra i nomi più noti a esibirsi c’era ad esempio Giovanni Govoni, 70enne di origini bolognesi, che è uno dei pochi al mondo capace a far volare tre aquiloni acrobatici contemporaneamente. "In pratica, un aquilone lo dirigo con la mano destra, il seconda con la sinistra, mentre il terzo è allacciato con due catene sui fianchi, e quindi lo guido oscillando il bacino – spiega Govoni –. Mi sono appassionato 20 anni fa; e pensare che quando ho cominciato facevo fatica a far volare un solo aquilone. Ora mi chiamano in tutta Italia a fare dimostrazioni pratiche, ma siamo appena in otto (in tutto il mondo) ad avere questa capacità di far volare tre aquiloni alla volta". Oltre a lui, c’erano aquilonisti tedeschi e altri locali, arrivati dalla vicina Trodica di Morrovalle. Inoltre erano presenti svariati tipi di aquiloni, tra cui alcuni giganti e altri statici. "La mia passione è cominciata oltre 15 anni fa, dopo aver visto un video su Internet – racconta Umberto "Titti" Lavagnoli, 77enne di Osimo –, e oggi prediligo gli aquiloni statici". Soddisfatta Carmen Lisa Carella della ditta Mylove Eventi: "I laboratori hanno permesso a ben 200 bambini di apprendere come si crea e disegna un aquilone. La nostra volontà è di far diventare questa manifestazione una delle più importanti, del settore, nelle Marche. Malgrado alle 7 di mattina pioveva, il tempo si è assestato ed è andata alla grande". Inoltre, tanta gente a passeggio lungo i mercatini posizionati nel lungomare Lepanto. "E’ stato un anticipo della stagione estiva, che ha avuto successo e molta partecipazione – è il commento del sindaco Andrea Michelini, anche lui tra le bancarelle –. Ci siamo fatti trovare pronti con negozi e stabilimenti balneari aperti per l’occasione, grazie a un’organizzazione ottima".