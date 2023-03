Arcipelago Graziani I figli di Ivan sul palco del teatro Lauro Rossi "Un concerto unico"

di Lorenzo Monachesi

"Le canzoni di nostro padre sono come piccole isole su cui fermarci". Il batterista Tommaso Graziani e il fratello Filippo proporranno alle 21.15 del 24 marzo un concerto al Lauro Rossi in cui canteranno i brani del padre Ivan. "Ovviamente – aggiunge Tommaso Graziani – ci saranno quelli più famosi come, per esempio, Lugano addio, Firenze, Monna Lisa, Pigro ma anche quelle meno note, alcune mai suonate da nostro padre dal vivo, che abbiamo riscoperto. Si tratta di brani che non stravolgeremo, ma passano attraverso la nostra sensibilità e credo che oggi nostro padre le avrebbe suonato così". Ieri è stato presentato in conferenza stampa il concerto del 24 marzo "Arcipelago Graziani". "L’idea di suonare qui – ha detto Francesco Fabbri dell’agenzia International Music & Arts – è nata ricordando lo splendido concerto dello scorso anno che ha richiamato in piazza tanta gente. L’assessore ha sposato questa proposta con il supporto dell’Avis Macerata". Alla presentazione c’era anche Gaetano Ripani dell’Avis comunale che vanta 1.737 donatori, ben 105 in più rispetto all’anno scorso. "Sarà l’occasione – ha detto – per incontrare i cittadini e sensibilizzare la popolazione sul tema del sangue. Sotto questo profilo la situazione è positiva avendo toccato 1.752 donazioni di sangue e 701 di plasma: sono numeri in controtendenza rispetto ad altre realtà, considerando anche che il 35% dei nostri donatori è sotto i 35 anni". L’assessore Riccardo Sacchi sottolinea la ricca offerta maceratese: "Sono in corso le audizioni di Musicultura e con Sferisterio Live avremo appuntamenti straordinari, il concerto dei fratelli Graziani è un’altra perla di una collana ricca di proposte". Tommaso Graziani respira aria di casa. "Qui ho suonato diverse volte, ho amici, vengo a comprare gli strumenti musicali e poi lo scorso anno abbiamo tenuto un concerto che ci è rimasto impresso". Sarà un live differente da quello dello scorso anno. "Mio fratello leggerà una pagina divertente del diario “Arcipelago Chieti“ scritto da mio padre". Il 24 al Lauro Rossi suoneranno Filippo Graziani, voce e chitarra; Tommaso Graziani alla batteria; Francesco Cardelli al basso e cori; Stefano Zambardia al piano, fisarmonica.