Area camper in mano alla Pro Loco Poi bando pubblico per rilanciarla

E’ stata rinnovata anche per quest’anno la convenzione tra il Comune di Potenza Picena e la Pro Loco di Porto Potenza, per la gestione dell’area camper in piazza del Mercato. Tuttavia, dopo l’estate, partirà un intervento di riqualificazione (tramite un bando pubblico) per potenziare i servizi di quello spazio. In una determina, l’ente comunale ha confermato "limitatamente alla prossima stagione estiva, l’affidamento della gestione dell’area camper alla Pro Loco Porto Potenza allo scopo di garantire la prosecuzione del servizio". L’associazione avrà quindi il compito "della manutenzione e pulizia di tutta l’area, in particolare degli spazi verdi, dalle 20 alle 8, e di mettere a disposizione della cittadinanza come parcheggio libero la parte dello spazio non utilizzata dai camperisti". Dopodiché, "l’amministrazione intende programmare entro l’anno una riqualificazione di tutta l’area per renderla più funzionale e attrezzata". Nello specifico, aggiunge il sindaco Noemi Tartabini, "prepareremo dopo l’estate tutta la documentazione per fare un bando pubblico, e chi se lo aggiudicherà avrà tra le condizioni anche quella di riqualificare l’area: si intende il verde, le colonnine per la ricarica e tutto ciò che necessità un’area attrezzata. E uscirà nel tempo utile per permettere a chi vorrà partecipare di presentare l’offerta (con il progetto) e fare i lavori, affinché avvenga la riqualificazione per la stagione 2024". Va ricordato che la Pro Loco gestisce l’area camper da circa 15 anni, quando l’amministrazione di allora ebbe l’intuizione di prevedere in quel luogo una nuova forma di ricettività. Da allora, la convenzione è stata rinnovata anno dopo anno.

g. g.