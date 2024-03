Asfaltisti ed escavatoristi per cantieri nelle Marche

Impresa di pulizie cerca addetti alle pulizie e allo sgombero all’interno di un cantiere edile. Sede di lavoro: Frontignano di Ussita (codice offerta 415526). Impresa lavori stradali cerca asfaltisti esperti e/o escavatoristi con esperienza. Sede lavoro: San Severino e altri cantieri nelle Marche (codice offerta 6949). Azienda settore alimentare cerca carrellisti di magazzino in possesso del patentino per la conduzione del muletto. Sede di lavoro: Ussita (codice 4261). Azienda settore metalmeccanico cerca un elettricista, sede di lavoro: Pollenza e in clienti vari nelle Marche (codice 25265). Azienda settore servizi cerca un tecnico informatico con esperienza (conoscenza reti, linguaggi di programmazione C e Framework.net, sistemi operativi windows/server). Sede di lavoro: zona Macerata (codicea 27766). Inviare il curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it