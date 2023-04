Asp Paolo Ricci, la Regione certifica l’eccellenza per le prestazioni

Prestazioni riabilitative al top al Paolo Ricci. Lo certifica la Regione, sulla base del decreto firmate dal dirigente del settore autorizzazioni e accreditamenti, che conferma l’idoneità di "Livello Eccellente" per le prestazioni ambulatoriali svolte sul territorio maceratese.

"Si tratta di un importante traguardo raggiunto da parte dell’Asp Paolo Ricci a testimonianza ulteriore dell’ottimo lavoro svolto nelle nostre strutture d’eccellenza – le parole del presidente dell’Azienda Alfredo Perugini –. L’accreditamento, sulla base del decreto del dirigente del settore autorizzazioni e accreditamenti, è un riconoscimento per tutti i dipendenti e i collaboratori che operano all’interno dell’Asp e che da sempre rivolgono la loro attenzione alla centralità della persona e alla ricerca costante di qualità ed eccellenza, con la nostra struttura che si distingue per mettere in campo professionisti esperti e investimenti in ambito formativo".

Per chiarire, l’accreditamento istituzionale è il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate l’idoneità ad essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale e del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Così, il Paolo Ricci ha visto riconoscersi l’accreditamento di eccellenza per le prestazioni riabilitative, incluse quelle a favore dell’età evolutiva. La certificazione consente di poter accedere ai servizi dell’Ente a titolo gratuito e in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Nello specifico sono stati analizzati 198 standard che hanno permesso di confermare la qualità dei processi degli outcome clinici e organizzativi: dall’analisi delle strutture alla formazione del personale senza dimenticare l’umanizzazione delle cure. L’Asp Paolo Ricci é diretta dalla dottoressa Patrizia Zallocco.

Francesco Rossetti