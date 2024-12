Assistente sociale muore a 42 anni. Il Comune in lutto per Angeletti

È morta per una malattia affrontata con grande coraggio a 42 anni l’assistente sociale Nicoletta Angeletti, un volto conosciuto per le tante persone che nel tempo hanno bussato alla sua porta all’Unità operativa uffici di promozione sociale del Comune di Macerata. Lascia due figli piccoli e il marito Luigi. "L’ho conosciuta quattro anni fa – ricorda Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali – ed è stata una conoscenza che mi ha arricchita sotto ogni profilo. Mi sono trovata di fronte una persona dolcissima e capace di svolgere il lavoro con un sorriso e con una delicatezza che l’hanno sempre contraddistinta".

Ieri mattina la notizia della scomparsa avvenuta nella sua abitazione è iniziata a circolare gettando nello sconforto parenti, amici e chi l’ha conosciuta. "È stato – aggiunge l’assessora – un dolore fortissimo per tutti. Ricordo quanta passione metteva nel lavoro, il suo sguardo amorevole verso il mondo della fragilità. In questo momento terribile ci stringiamo più forte che mai attorno alla famiglia e ai suoi figli colpiti da un dolore immenso e lancinante". La salma è stata composta al centro funerario di via dei Velini. Il funerale si celebrerà alle 15.30 di oggi nella chiesa del Buon Pastore a Collevario.