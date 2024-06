Assistenza ai malati oncologici, una serata di solidarietà

Appuntamento di solidarietà sul lungomare di Civitanova per la Casa di accoglienza maceratese Odv. Duecento ospiti hanno festeggiato i risultati raggiunti dall’associazione, che si occupa di assistere i malati oncologici e le loro famiglie, arrivata al 18esimo anno di vita. La serata è stata un’occasione per raccogliere fondi e raccontare quanto fatto in questa prima parte dell’anno. A condurla c’era Tiziana Bonifazi, che ha presentato gli ospiti, tra i quali Nicola Battelli, direttore dell’Unità operativa complessa di oncologia di Macerata; Giovanni Benedetti, responsabile dell’unità operativa semplice di oncologia di Civitanova e Luca Faloppi, responsabile dell’unità operativa semplice di oncologia di San Severino. Con loro anche Daniela Corsi, direttrice sanitaria dell’Ast di Macerata. Il presidente Claudio Gigli ha sottolineato gli sforzi compiuti dai soci e dal direttivo.