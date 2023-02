"Autismo ancora poco conosciuto Serve un rinascimento culturale"

Partecipazione ed emozioni nel pomeriggio di domenica, dove, al centro di aggregazione giovanile (Cag) "Pippo per gli Amici" di Corridonia, è andata in scena la presentazione del libro "Autistico a chi?", scritto dall’osteopata Paola Giosuè. Non sono mancati gli spunti di riflessione, questo grazie anche alle testimonianze di Carla Papetti e Rosella Ramundo, entrambe mamme di persone disabili, insieme a quella di Sabrina Bartolacci insegnante di sostegno all’Ipsia "F.Corridoni", così come all’intervento della pedagogista clinica Lisa Cristiana Tosiani, organizzatrice dell’evento, la quale vive questi ragazzi quotidianamente col suo impegno al centro socio educativo "Il Ciclamino", oggi ospitato proprio al Cag in quanto la sede storica di via San Giuseppe è in corso di riqualificazione. "Sicuramente porteremo avanti altre iniziative sull’argomento – illustra Tosiani – questo appuntamento è stato organizzato con lo scopo di far luce su una tematica come l’autismo, che a volte spaventa in quanto poco conosciuta, ed inoltre per far sì che ci sia un rinascimento culturale. Io come altri educatori viviamo la vita di questi ragazzi ed è fondamentale osservarli nella loro unicità perché dietro ogni comportamento c’è sempre una motivazione; ritrovare la struttura del Ciclamino sarà molto importante, soprattutto per gli ospiti, che potranno riappropriarsi di alcune abilità, le quali per via dello spazio negli ultimi anni sono state limitiate, come apparecchiare la tavola, la falegnameria o l’orto". Al convegno erano presenti il sindaco Giuliana Giampaoli ed altri componenti del Consiglio, compresa l’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni. "I lavori sono ripartiti da settembre e stanno andando avanti in maniera spedita – spiega l’assessore –; ci auguriamo di ultimare quanto prima l’interno dell’edificio affinché gli ospiti possano far rientro prima dell’estate. Gli infissi, ovvero l’opera più corposa, sono stati installati ed ora si sta procedendo con pavimenti e rifiniture, poi per la zona esterna è stato stilato un bel progetto che potrà essere sviluppato dopo".

Diego Pierluigi