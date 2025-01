Auto contro un cinghiale. Risarcimento danni dalla Regione

Un cinghiale causa un incidente, sulla SP 502 tra Sarnano e Caldarola, e la Regione deve risarcire. È stato stabilito ieri - e non è la prima volta - dal Giudice di pace di Macerata: l’avvocato Maria Giuseppina Vita ha condannato la Regione a sborsare 2.030,21 euro, in favore della proprietaria del veicolo, F.N. residente a Camporotondo, a titolo di risarcimento danni, oltre al pagamento delle spese legali. Al momento dell’incidente, l’auto era condotta dal marito e a bordo c’era anche la figlia. Nella causa civile davanti al Giudice di pace, la proprietaria era difesa dall’avvocato Marco Belli (nella foto). Secondo le ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la 502 quando, nel Comune di San Ginesio, la carreggiata è stata improvvisamente e repentinamente invasa da un cinghiale, proveniente dalla destra rispetto al suo senso di marcia. L’animale selvatico ha urtato la parte anteriore dell’auto, per danni quantificati appunto in circa 2mila euro. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tolentino per i rilievi di rito.

"Sono riuscito a provare in corso di causa che la Regione sapeva che la strada predetta ed il luogo del sinistro erano stati teatro di precedenti con animali selvatici – spiega l’avvocato Belli –. Nonostante ciò non aveva preso alcuna misura per impedire che se ne verificassero degli altri". Sono frequenti, nella provincia, in particolare nell’entroterra, incidenti di questo tipo.