Auto in fiamme nel garage, evacuati i residenti del palazzo

Auto in fiamme nel garage di un condominio, temporaneamente evacuati i residenti.

Ieri all’alba, intorno alle 4.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in una abitazione in via Fermi per un incendio che, partito da un’autovettura parcheggiata in un garage condominiale, ha poi coinvolto altre vetture. La squadra del comando di Macerata, intervenuta con due autobotti, ha spento le fiamme e ha messo in sicurezza l’intero stabile. Per motivi precauzionali, gli abitanti del condominio sono stati temporaneamente evacuati, poi successivamente hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Per fortuna, nessuno tra i presenti è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova per chiarire le cause del rogo. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite da un cortocircuito.

c. m.