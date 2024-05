Auto nel mirino: danneggiamenti e gomme tagliate

Non gli è bastato, circa due mesi fa, prendersela con la fiancata posteriore dell’auto, un’Alfa Giulia, di Alberto Palmieri che risiede in via Falleroni, zona Duomo, provocandogli un danno di circa 2.000 euro. L’altro giorno il vandalo delle auto in sosta è ritornato all’attacco e ha completato l’opera, questa volta strisciando con la punta di una chiave anche la fiancata anteriore del mezzo. Palmieri è venuto a conoscenza che anche altri avrebbero subito danni simili, fra cui una sua vicina di casa, mentre ad un ragazzo, che aveva l’auto posteggiata vicino al Parco dei Torrioni, rione Mercato, sono state danneggiate entrambe le fiancate ed è stata tagliata una gomma. L’unica cosa che a Palmieri è restata da fare è stata quella di sporgere denuncia ai carabinieri.