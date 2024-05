Aveva 40 grammi di cocaina: finisce ai domiciliari

Trovato in possesso di 40 grammi di cocaina, è finito in arresto Massimiliano Isidori. A fermarlo sono stati i carabinieri del Nucleo operativo di Civitanova. Intorno alle 13 di lunedì, i militari stavano facendo un controllo in città quando lo hanno fermato. Dalla perquisizione è saltato fuori il quantitativo di stupefacente. E alla luce di questo, per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’operazione antidroga, le indagini sono ancora in corso da parte dei militari dell’Arma. Domani mattina, come disposto dal sostituto procuratore Francesco Carusi, per lui si terrà l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice Daniela Bellesi. Difeso dall’avvocato Martina Mogetta, il civitanovese potrà dare la sua versione in merito al possesso dello stupefacente e respingere l’accusa di spaccio mossa contro di lui. È possibile che l’indagato decida di collaborare con gli inquirenti, per chiarire la provenienza e la destinazione di quella sostanza. Nei prossimi giorni, sull’accaduto potrebbero emergere ulteriori sviluppi ed essere fornite altre notizie. Lungo la costa maceratese in modo particolare, ma non solo, l’attenzione dei carabinieri è sempre altissima nei confronti dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno sempre troppo diffuso tra i giovani ma non solo. Per questo, oltre alla repressione, molto impegno viene dedicato dalle forze dell’ordine anche al fronte della prevenzione, per far sì che soprattutto i ragazzi non sottovalutino i pericoli connessi a questo mondo.