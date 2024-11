Badwan al Buonaccorsi. Arriva "The saving light"

È Nidaa Badwan, artista palestinese residente in Italia, la vincitrice della 7ª edizione del premio Pannaggi/Nuova generazione 2024 (riconoscimento dedicato a giovani artisti emergenti under 40 della Regione). Ad annunciarlo l’associazione Amici di palazzo Buonaccorsi, il Comune di Macerata, Macerata Musei, Macerata Culture con la Regione Marche e la Fondazione Carima. L’artista sarà così la protagonista della mostra "The saving light" al piano nobile dei musei civici di palazzo Buonaccorsi, con il patrocinio di Unimc, dell’Accademia di Belle Arti e del Comune di Recanati.

"L’iniziativa rappresenta una preziosa occasione di confronto per i giovani artisti a cui viene offerta una vetrina di prestigio nel panorama nazionale" intervengono il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta. Per l’anno 2024 la commissione selezionatrice composta da Paola Ballesi, Katiuscia Cassetta, Nikla Cingolani, Loretta Fabrizi, Paolo Gobbi, Marina Mentoni, Mauro Mazziero, Giuliana Pascucci e Massimo Vitangeli ha scelto un’artista classe ’87, nata ad Abu Dhabi e cresciuta a Gaza, che vive nelle Marche da ormai 10 anni e racconta il mondo nei suoi autoscatti. "Le sue opere stanno girando il mondo con progetti che rendono omaggio alla cultura italiana, capaci di penetrare nel fondo dell’animo umano" spiega la curatrice della mostra, Paola Ballesi. La personale "The saving light" di Nidaa Badwan si compone di fotografie site specific che l’artista ha realizzato immaginando un dialogo con palazzo Buonaccorsi, luogo che essa stessa definisce "dello spirito, impregnato di vicende personali, storia, magia e simboli". L’inaugurazione domani alle 18.

Martina Di Marco