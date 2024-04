Bagno di folla per Pepa con Guzzini e Clementoni

Neanche lui, Emanuele Pepa, candidato sindaco a Recanati per il centrodestra, pensava che in una calda domenica pomeriggio ci sarebbe stata una così massiccia partecipazione di cittadini all’inaugurazione della sede elettorale in via Cavour, in pieno centro storico. Tanto più che, mescolate alle famiglie, ai tanti giovani e alle persone anziane recanatesi, si è vista la crema dell’imprenditoria del territorio interpretata da Pepa come un segnale corale di volontà di cambiamento per la città di Recanati. A dare sostegno e coraggio a Pepa c’era il suo amico di sempre, Luca Paolorossi, che, come lui, da imprenditore ha scelto di condividere l’impegno a favore della sua città, Filottrano, candidandosi anche lui alla carica di sindaco. Con lui, come dicevamo, tanti altri imprenditori fra cui il presidente della Recanatese, Adolfo Guzzini, accompagnato dall’allenatore Giacomo Filippi e da alcuni calciatori della squadra che milita in serie C. Non sono voluti mancare Stefano Clementoni, che aveva già avuto modo, in un incontro nel quartiere di Fontenoce, di dare la carica a Pepa, come si sono visti Giuseppe Casali della Tecnostampa e del gruppo Eli e Silvano Bravi della ditta Valenti. Presenti, tutti i responsabili locali e provinciali delle sei liste che compongono la coalizione (Fratelli d’Italia, Forza Italia-Noi moderati, Lega, UdC-Costituente Popolare, Per una Recanati migliore e In Comune). Non ha voluto far mancare il suo pieno sostegno il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che è intervenuto in videoconferenza, mentre era presente la senatrice Elena Leonardi.

Nel pomeriggio, si sono intrecciate diverse altre iniziative fra cui quella "SvicolaRecanati", passeggiata solidale organizzata dalla Consulta della Solidarietà, dedicata alla cura delle persone malate e bisognose. Pepa ha approfittato nel ribadire il suo impegno, e quello della sua coalizione, di stare vicini a chi si trova in difficoltà. "Recanati, purtroppo – ha concluso – registra a tutt’oggi una lunga, lunghissima lista d’attesa per un posto alla casa di riposo, ha numerose barriere architettoniche, ha carenza di servizi di assistenza scolastica e domiciliare, anche estiva".

Asterio Tubaldi