Bagno pubblico chiuso ma con la luce accesa

Montemorello, patria di turisti e poeti, si è recentemente arricchita di un curioso enigma: il bagno pubblico ingabbiato da un cantiere, chiuso al pubblico e puntellato per precauzione, brilla giorno e notte con una luce degna di una reliquia sacra. Ma no, non si tratta di un omaggio alla poesia immortale di Leopardi, la cui casa si trova poco distante. È semplicemente uno spreco energetico da manuale. Il bagno in questione, situato nei pressi dell’ospedale di comunità Santa Lucia, è diventato una sorta di attrazione per chi passeggia tra le impalcature del cantiere perché sopra si sta erigendo la nuova Casa di Comunità.