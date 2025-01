Balaso: "Noi bravi a non mollare"

Era cominciata con una bella coreografia della curva, mura medievali con la scritta "Difendiamolo" e figurarsi allora se alla fine non poteva riecheggiare, più fragoroso che mai, il coro "Al palazzo non si passa"...Dopo i 13 muri a 5 e soprattutto il 3-1, ecco le parole dell’Mvp Bottolo: "Abbiamo commesso degli errorini nel primo set, nel quale non siamo riusciti a dare quella marcia in più che volevamo, soprattutto con la battuta. Però si tratta di una grande vittoria, che ci regala autostima in vista della Final Four. Stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra totale, che quando riesce a esprimere appieno il proprio gioco ha pochi punti deboli".

Capitan Balaso: "Abbiamo vinto una grande partita, sapevamo che sarebbe stata difficile e siamo stati molto bravi a giocare punto a punto senza mai mollare nei momenti più duri. Per noi questa vittoria rappresenta certamente un passo in avanti dal punto di vista della maturità". Coach Medei: "Questa vittoria vale tanto, innanzitutto per i tre punti! Nel girone di ritorno vogliamo assolutamente fare meglio dell’andata. Inoltre, il successo conta perché siamo riusciti a giocare costantemente punto a punto con Perugia, nonostante il nostro servizio stasera non abbia funzionato bene. La squadra c’ha sempre creduto, dopo il primo set perso ha mantenuto la concentrazione giusta riuscendo a vincere il secondo in rimonta, poi nel quarto è stata Perugia ad accusare un calo. La chiave tecnica va ricercata nella nostra crescita costante registrata nella fase di muro-difesa, perché in gare così è un singolo pallone a fare la differenza, e questi due fondamentali ci hanno regalato delle chance importanti per chiudere le azioni a nostro favore. Oggi anche il pubblico è stato straordinario. Con un palas così la squadra ha una carica incredibile".

Andrea Scoppa