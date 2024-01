Ballerini per discoteca e animatori turistici

Centro per l’impiego di Macerata. Discoteca in apertura a Sforzacosta di Macerata cerca ballerini/e con minima esperienza e attestato di ballerino. Età 21-35 anni. Si offre tempo determinato di 6 mesi, part time 20 ore settimanali (codice offerta 504479/1, scadenza 7 gennaio). Azienda settore intrattenimento per la prossima stagione estiva (a partire da maggio) cerca animatori turistici, istruttori fitness, animatori miniclub, intrattenitori e tecnici audio-luci per villaggi sul territorio nazionale. Età max 40 anni (codice offerta 429371/1, scadenza 8 gennaio). Azienda di autotrasporti di Macerata cerca 10 autotrasportatori per conduzione mezzi pesanti, muletti e transpallett con almeno 12 mesi di esperienza. Richieste patenti B,C,D,E ADR, CQC e patentino muletto (codice offerta 14960/2, scadenza 8 gennaio). Azienda che opera nell’edilizia di Recanati, ricerca muratore/piastrellista con esperienza. Orario di lavoro full time (codice offerta 520841/1, scadenza 8 gennaio). Inviare il cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.