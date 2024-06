Ballo liscio, cartoon e il dj Fargetta. Arriva la "Notte dei migliori anni"

È partito il conto alla rovescia per "La Notte dei migliori anni ‘70/80/90", in scena sabato a Tolentino, tra musica dance, shopping, degustazioni, musei e negozi aperti, divertimento dal tramonto a tarda notte, con un ospite speciale: dj Fargetta. Il programma è stato presentato ieri in conferenza dal sindaco Mauro Sclavi, con il vicesindaco Alessia Pupo, l’assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi, i consiglieri comunali Fabio Montemarani, Fabio Borgiani, Giordano Tasselli; e ancora, Martina Cicconetti e Tatiana Raffaelli per la Pro Loco 2.0, Michele Polisano di Zagreus, Raffaele Filoni per l’istituto musicale Nicola Vaccaj e Marco Attili con Iolanda Fermani per il Centro Santa Teresa. L’appuntamento, legato alla tradizione della notte del solstizio d’estate, è organizzato infatti dal Comune con la Pro Loco 2.0, in collaborazione con Zagreus, i commercianti, le attività di somministrazione del centro storico, il Centro socioculturale Santa Teresa, l’istituto musicale Nicola Vaccaj e il club Caem Lodovico Scarfiotti di Montecassiano (preziosa la collaborazione con Isolani Spettacoli e con lo sponsor Crucianelli Rest Edile).

In piazza della Libertà due food truck locali: "Mavoja" e "Il Braciere del diavolo". Sarà aperto fino alla mezzanotte anche il Miumor, il Museo dell’Umorismo. Questo il programma. Alle 19 inaugurazione al cortile ex licei (ingresso da via Tambroni); alle 19.15 associazione Zagreus "Ieri, oggi, domani: Tolentino negli anni ‘70/80/90" con allestimento nel cortile di macchine d’epoca grazie al Caem Scarfiotti. Alle 21 in via Parisani diretta radiofonica con Multiradio e dj set con Antonio Patani; in via della Pace karaoke e animazione con Martina. In piazza Martiri di Montalto "Bim Bum Bam Cartoon band", animazione per bambini con "Bimboland" di Gessica Gennarini; non mancherà il torneo di biliardino e ping pong. In piazza Madama "La piazzetta del liscio" con Marco e Novella e Silver dj. In piazza Mauruzi concerto con la band "The Blackpool" tributo ai Beatles. In piazza San Nicola repertorio jazz, rock, funky a cura dell’istituto Vaccaj. In piazza della Libertà musica live de "La Notte Italiana" e si continua con dj Fargetta. Finale con Multiradio e Giusi Minnozzi.

Lucia Gentili