Bambini a tu per tu con gli animali in piazza

"Tra il dire e il fare c’è di mezzo il… cane" è il titolo dell’incontro promosso dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Macerata e patrocinato dal Comune di Macerata; l’appuntamento è per domenica 5 gennaio, in piazza Mazzini, dalle 10 alle 13. Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni, ha lo scopo di mettere in relazione bambini e cane attraverso la conoscenza delle loro caratteristiche morfologiche, la loro alimentazione, il loro stile comportamentale e, naturalmente, entrare in contatto diretto con l’animale attuando comportamenti adeguati e prendendosene cura.

Cureranno il progetto, che prevede attività formative e informative ma anche ludiche e ricreative, le dottoresse Monica De Felice, Silvia Mancini e Francesca Vecchiarelli. "Con questa iniziativa vogliamo sviluppare la capacità di osservazione dei bambini, promuovere atteggiamenti di curiosità ma anche di rispetto e attenzione, stimolare il senso di responsabilità e condividere emozioni ed esperienze comuni", ha commentato l’assessore con delega agli Animali d’affezione Laura Laviano –. I bambini, attraverso questo incontro, avranno anche l’opportunità di approfondire la conoscenza del linguaggio canino al fine di prevenire le morsicature".

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 349.1904142.