Basket, una squadra 100% made in Tolentino

Tempo di presentazione per l’Associazione Basket Tolentino che, alla vigilia dell’esordio in campionato della prima squadra militante in di DR1 regionale previsto per domani al Palasport Chierici, ha organizzato un incontro al ristorante Chiaroscuro per mostrare le novità della stagione. La conferenza è stata inaugurata dal presidente del consiglio comunale Alessandro Massi; nella primavera 2025 al palazzetto inizieranno dei lavori che daranno nuova vita alla "casa del basket" tolentinate. Il presidente Paolo Reggio ha presentato il progetto sportivo per la stagione ‘24-25, basato su due elementi: la matrice "100% made in Tolentino" (questo il "claim" scelto quest’anno dalla società) che caratterizza la rosa della prima squadra, composta da 12 atleti su 15 cresciuti nel settore giovanile biancorosso, e allenata per la prima volta nella quarantennale storia della Società da un coach tolentinate, Lorenzo Picotti, e il rilancio del settore giovanile, su cui si è scelto di investire in modo profondo, introducendo nel ruolo di responsabile Paolo Regini, decano del basket marchigiano. Lo staff tecnico del settore giovanile sarà completato da Edoardo Melchiorre, tolentinate doc reduce da esperienze nella Scaligera Verona, e dai già rodati Lorenzo Picotti e Valeriano Terzano, supportati da Riccardo Mazzoleni ed Emanuele Rocci, in qualità di preparatori fisici e fisioterapisti. Ecco la rosa dei giocatori: Luca Giuliani, Elia Castorino (entrambi playmaker), Stefano Carone (play-guardia), Federico Gismondi, Matteo Porfiri, Gabriele Bordi, Edoardo Frascarelli e Filippo Terzano (tutti come guardia), Carlo Alberto Taborro, Tommaso Tiranti, Carlo Nobili, Alessandro Pelliccioni, Saverio Gesuelli e Pietro Manari (come ala), Flavio Cobanaj e Ernesto "Tito" Ponti (ala-centro). Capitano, Alessandro Pelliccioni. La società ha poi presentato il progetto "Nutribasket", sviluppato nelle ultime due annate in collaborazione con la dottoressa Elisa Pelati. Ci sono poi il progetto Easybasket, proposto agli alunni delle primaria, e il Pink basket, con cui si è lanciato il "basket al femminile".