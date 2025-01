"Basta con inutili e dannose cementificazioni"

"Il Comune dovrebbe attivare, ancora di più, la filiera virtuosa con la Regione nei limiti delle sue possibilità e non indirizzarsi a inutili e dannose cementificazioni che, indirettamente, rimandano alla lottizzazione Simonetti di Piediripa che, riappare, in vista del voto consiliare del 27 gennaio". Il segretario provinciale di Noi Moderati, Paolo Perini, insieme a quello comunale Luigi Carelli e al vice Guido Garufi, tornano a esprimere la contrarietà del partito alla realizzazione del centro commerciale Simonetti a Piediripa di cui, tra diversi rinvii e tira e molla, si tornerà a parlare in Consiglio comunale nella seduta di fine mese.

"Noi Moderati, pur non potendo votare in Consiglio, ha già espresso da tempo la sua disapprovazione. Notiamo, però, nella parole di Simonetti, una sorta di autogol: si ammette, infatti, che la delibera era legittima, ma quella "antica" votata dal centrosinistra, ben diversa da quella attuale che viene fatta passare come "più bella". I commercianti di Macerata non sono affatto soddisfatti o sciocchi. Del resto, come ha fatto giustamente notare il sindaco Parcaroli, già esistono a Piediripa ben altri insediamenti commerciali. Si può ben dire “errare humanum est, perseverare diabolicum“".