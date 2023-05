"Battaglini orgoglio delle Marche" Il motociclista premiato in Regione

Encomio dell’Assemblea legislativa delle Marche attribuito al recanatese Leonardo Battaglini per i suoi importanti traguardi sportivi. A consegnarlo nelle mani del giovane motociclista, attualmente tesserato per il Team Alfonsi Racing di Firenze, è stato il vicepresidente del Consiglio, Gianluca Pasqui. "Leonardo è una giovane promessa dello sport che onora la maglia della grande comunità marchigiana. Il suo impegno ed i suoi successi presenti e futuri – ha aggiunto Pasqui - servono anche a mantenere alta l’attenzione su quella parte della ricostruzione post terremoto che riguarda il tessuto sociale dell’entroterra". Leonardo Battaglini è in sella ad una moto da quando aveva poco più di sette anni (oggi ne ha quasi diciannove) e prima di approdare al campionato italiano su pista R7 Cup ha gareggiato nel campionato italiano minimoto e ha vinto il Trofeo YSS di specialità. Nel suo percorso di crescita sportiva è seguito ormai da tempo da Gaia Campetella, sia in qualità di sponsor che di coach, anche lei presente alla consegna dell’encomio.