Bilancio Bcc. Conti in attivo per 4 milioni

L’assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo di Recanati-Comurano ha approvato ieri mattina il bilancio 2023, che si è chiuso con un utile lordo superiore ai 4 milioni di euro. L’assemblea annuale si tenuta al PalaCingolani di Recanati e ha fatto registrare una grande partecipazione e coinvolgimento dei tanti soci presenti, dimostrazione del forte legame tra l’istituto e il territorio.

Tra i punti salienti dell’assemblea, come dicevamo, l’approvazione del bilancio d’esercizio 2023, che ha rappresentato un momento molto significativo. I soci hanno accolto con favore i risultati finanziari dell’anno precedente, caratterizzati in particolare dall’ottimo risultato lordo pari a 4,55 milioni di euro, dalla crescita delle commissioni nette, in aumento di 811mila euro rispetto all’anno precedente, superando in percentuale la media del sistema bancario e dalla riduzione del 3 per cento dei costi operativi. Sul fronte della raccolta le masse complessivamente amministrate per conto della clientela, costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito, ammontano a 841 milioni, in incremento rispetto all’esercizio precedente, un dato che testimonia la fiducia e la solidità della clientela nei confronti dell’istituto bancario.

Particolarmente interessante è stata anche la gestione del credito, con gli impieghi alla clientela che si sono attestati a 349 milioni. Di particolare rilievo è stata la crescita della componente a favore di famiglie consumatrici, che ha registrato un aumento del 7,26 per cento rispetto all’anno precedente, in netto contrasto con la tendenza negativa del sistema bancario. Altrettanto significativa la qualità del credito, con un indicatore NPL (Non-Performing Loans) che si è mantenuto particolarmente basso, attestandosi al 2,4 per cento. Inoltre, l’indice di copertura del credito deteriorato è risultato del 76 per cento, mentre per le sofferenze è stato addirittura del 93,35 per cento, posizionando la banca tra le migliori del sistema.

Nel corso dell’assemblea sono intervenuti il presidente della Bc di Recanati e Colmurano Sandrino Bertini e il direttore generale Davide Celani.

In conclusione, l’assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano ha confermato il positivo andamento dell’istituto bancario, evidenziando una solida gestione finanziaria e una forte attenzione alla qualità del credito, elementi che ne consolidano la posizione nel panorama bancario locale e nazionale.