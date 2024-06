Bracciatelli è il primo colpo della Maceratese

Alessio Bracciatelli è il primo volto nuovo della Maceratese. Si tratta di un centrocampista classe ‘98, cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, che ha maturato importanti esperienze in Serie D con Monticelli e Castelfidardo. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Tolentino. Bracciatelli è una mezzala che può anche fare il trequartista. Il diesse Nicolò De Cesare ha messo ora nel mirino il fantasista Lorenzo Albanesi, nella passata stagione al Montegiorgio. Nel frattempo continuano gli incontri con il centrocampista Kalagna Gomis che lo staff tecnico vuole confermare, non è nemmeno da escludere che i biancorossi possano ripartire in attacco con Matteo Minnozzi e Matteo Perri. Il Matelica puntella la difesa con Enrico Mistura, classe 1995, che nell’ultima stagione si è diviso tra Tolentino e Urbania, entrambe nel massimo campionato regionale. In passato ha vestito le maglie di Fano, Jesina e Atletico Gallo Colbordolo, tra Serie D e Eccellenza. "Si tratta – dice Lorenzo Falcioni, diesse dei matelicesi – di un elemento esperto e un valore aggiunto per il nostro reparto difensivo". Il Montefano ha confermato l’attaccante Filippo Papa e saluta dopo sette stagioni l’attaccante Roberto Latini sul quale è molto forte l’interesse del Casette Verdini. Inoltre il Montefano ha messo nel mirino l’attaccante Mattia Monachesi, nell’ultimo campionato ha giocato nella Sangiustese. A proposito di Sangiustese, la società ha comunicato che si sono divise le strade con i difensori Lorenzo Pigini e Gioele Morresi. Il Tolentino ha affidato la responsabilità dell’attività agonistica a Simone Salvucci. "Sono contento ed orgoglioso – ha detto Salvucci – di iniziare una nuova avventura in questa che è diventata per me una seconda casa". Paolo Tartari sarò il responsabile dell’attività di base del Tolentino. "È con grande orgoglio, emozione e gratitudine che accetto il ruolo di responsabile del settore giovanile scolastico, della società – ha detto Tartari – che mi ha visto muovere i primi passi come calciatore, fino ad arrivare in prima squadra". Si separano le strade tra il responsabile tecnico Francesco Giorgi e l’Aurora Treia. La Folgore Castelraimondo sistema la difesa tesserando l’esperto Rinaldo Lispi, che ha giocato con Orvietana, Fabriano, Corridonia, Matelica, Castelfidardo, Ancona e tanti altri club. Confermati i centrocampisti Riccardo Giorgetti (04) ed Edoardo Boldrini (06). Novità anche alla guida della juniores, il tecnico scelto dalla società è Stefano Crucianelli. Si è deciso di puntare sulla continuità del progetto intrapreso dal settore giovanile in collaborazione con la Asd Camerino Castelraimondo. Ad affiancare il nuovo mister della juniores sarà il collaboratore tecnico Massimiliano Pascucci, che per la terza stagione consecutiva collaborerà con la categoria juniores.