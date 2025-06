Brindisi e performance artistiche. Il ritorno di "Sant’Angelo Di Vino"

Presentata la terza edizione di Sant’Angelo Di Vino. Sabato 9 agosto, dalle 18, il borgo torna ad ospitare questa manifestazione enologica, racconto corale di un territorio, brindisi alla bellezza. Le migliori cantine, sapientemente selezionate, offriranno un itinerario sensorial. Ad arricchire la serata, non mancheranno musica dal vivo e performance artistiche. Dietro le quinte, il lavoro di squadra è già in pieno fermento: il sindaco Vanda Broglia, il vicesindaco Luca Bonfranceschi, l’assessore Marusca Torresi e i consiglieri Gianni Berarducci, Marco Cecchetti, Francesco Coccia, Monia Compagnoni, Patrizia Luccerini, Mauro Martorelli, Giada Testarmata, e Stefano Sbarbati, insieme a un gruppo di appassionati collaboratori come Ada Valeri (appassionata di vini), Paolo Ricci (esperto di musica) e Luisella Quarchioni (aiuto organizzazione), stanno plasmando un evento curato in ogni dettaglio. La foto è di Roberto Postacchini.