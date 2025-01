"Bugie sulla scuola elementare all’ex Ceramica. Il comitato non c’entra con la mancata costruzione"

"Ancora una volta la sindaca Tartabini si difende con le bugie. Io ero il presidente del comitato “Nuova scuola parliamone“ e non è vero che la scuola non fu realizzata per opera del comitato". Anche Alessandra Perticarà, capogruppo di minoranza con Idea Futura, interviene sulla vicenda dell’ex Ceramica a Porto Potenza. Tartabini aveva ribattuto all’ex sindaco Sergio Paolucci, sostenendo che la scuola in quell’area non fu realizzata per via di un comitato di cittadini contrario al progetto. "Il gruppo – ribatte invece Perticarà – era nato per interloquire con l’amministrazione sul miglioramento del progetto. Il comitato aveva indetto delle assemblee pubbliche per rappresentare le esigenze delle famiglie, e fu poi chiamato dal sindaco Paolucci per interfacciarsi con l’architetto ed esporre le soluzioni ritenute più idonee. Un atteggiamento di apertura che non può certo essere quello dell’amministrazione Tartabini, che non ha recepito le indicazioni dell’istituto scolastico per la progettazione delle elementari, e sta facendo lo stesso per le medie. La commissione in seduta pubblica sul progetto della scuola media è stata chiesta dal nostro gruppo consiliare, e aspettiamo la convocazione della nuova seduta. Sindaca lasci fuori dalle polemiche soggetti non coinvolti e, una volta per tutte, riferisca in modo veritiero fatti e circostanze".

Pure il segretario del Pd Stefano Dall’Aglio dice la sua: "Non c’è occasione in cui il sindaco non ricostruisca il passato a proprio uso e consumo. Sconcertante e inqualificabile l’attacco all’ex sindaco, la cui argomentata replica è stata bollata come “insurrezione scomposta“".