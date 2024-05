Buon cibo e allegria a Penna San Giovanni

Un tuffo nella natura e tanto divertimento, per un imperdibile primo maggio al Parco delle Saline di Penna San Giovanni. Il programma di iniziative è ricco e attende tutti, ragazzi, adulti e bambini, per una giornata nel segno della musica, della natura e del buon cibo. La proposta culinaria prevede stand gastronomici, street food, cocktail e aperitivi da gustare in una vasta area pic-nic, tutto preparato a cura di ’Giardino Sentimento Le Saline’ (Info e prenotazioni 3272031676). A grande sorpresa il ’Panino più lungo delle Marche’ realizzato in collaborazione con l’Associazione Pro Penna.